Kurz nach dem Dschungelcamp: Simone Ballack wird 50

Vielleicht kann sie mit dem Gegenwind auch so locker umgehen, da sie längst ein Standbein ausserhalb des Showbusiness gefunden hat. Ihr reales Leben spielt sich inzwischen fernab des Rampenlichts in Italien ab. Simone Ballack arbeitet als Hotelmanagerin und leitet in Tignale am Gardasee ein Boutiquehotel. «Meine Auswanderung habe ich keinen Moment bereut», erzählte sie «tz». «Der Grund, warum ich aus München wegwollte, war, dass ich mein Privatleben endlich privat leben kann. Und das mache ich jetzt, das ist schön.» Dennoch sei sie nicht aus der Welt: «Wenn es mal in München brennt, bei meinen Kindern oder Freunden, setzte ich mich ins Auto und bin in vier Stunden da.»