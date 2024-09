Kurz nach Hochzeit: Boris Becker glänzt mit Ehefrau Lilian in Berlin

Kurz nach ihrer Hochzeit haben Boris Becker (56) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (33) bei der Gala zum Laver Cup in Berlin einen glamourösen Auftritt hingelegt. Beckers frisch angetraute Ehefrau erschien zu der Veranstaltung in einer eleganten schwarzen Abendrobe, die ihre Figur betonte. Das One–Shoulder–Kleid war mit einer grossen Blüte an der rechten Schulter verziert und lief in einer kleinen Schleppe aus.