Kurz nach ihrem Comeback: The Cure kündigen Live-Album an

Zum ersten Mal auf Platz eins in Deutschland

Bei dem Konzert im Londoner Troxy führten The Cure nicht nur «Songs of a Lost World» in Gesamtlänge, sondern auch Hits wie «Friday I‹m in Love» und «Boys Don›t Cry» auf. Das 45. Jubiläum ihres Longplayers «Seventeen Seconds» feierten sie mit fünf Lieder, darunter dem bekannten «A Forest». Obwohl The Cure bereits in den 80ern grosse Erfolge feierten, schafften sie es in Deutschland erst in diesem Jahr auf den ersten Platz der Charts. Mit «Disintegration» verpassten sie 1989 die Spitze der Charts und sicherten sich Rang zwei.