Kurz nach Papst-Treffen: König Charles empfängt Selenskyj in Windsor

König Charles III. (76) gönnt sich offenbar keine Pause. Einen Tag nach seinem historischen Treffen mit Papst Leo XIV. (70) hat der Monarch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) auf Schloss Windsor empfangen.
Zeremonieller Empfang für Wolodymyr Selenskyj
König Charles war am Donnerstag von seinem Staatsbesuch im Vatikan zurückgekehrt und empfing Selenskyj britischen Medienberichten zufolge am Freitagmorgen zu einer Audienz. Der 47–Jährige nimmt am Freitagnachmittag unter anderem mit dem britischen Premierminister Keir Starmer (63) an einem Treffen in Grossbritannien teil, bei dem die Unterstützer der Ukraine darüber beraten wollen, wie der Druck auf Russland erhöht werden kann.
Es ist bereits die dritte Audienz des ukrainischen Präsidenten bei König Charles in einer royalen Residenz, «aber das erste Mal, dass ihm ein zeremonieller Empfang zuteilwird», schreibt die «Times». Im Anschluss an die offizielle Begrüssung im Innenhof des Schlosses mit Ehrenwache und Nationalhymne fand das private Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und König Charles statt.
König Charles sorgt für historischen Moment
Im Vatikan hatte Charles III. am Donnerstag für einen historischen Moment gesorgt. Als erster britischer Monarch seit der Reformation betete er im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes anlässlich des katholischen Jubeljahres 2025 öffentlich mit einem Papst. Der Gottesdienst konzentrierte sich Berichten zufolge auf die Bewahrung der Schöpfung. Also auf ein langjähriges Anliegen des Königs, der sich auf vielfache Weise für den Umweltschutz einsetzt. Den Vorsitz führten demnach Papst Leo XIV. und der Erzbischof von York, Stephen Cottrell (67).
Zuvor waren König Charles und Königin Camilla (78) mit militärischen Ehren im Vatikan empfangen worden. Die Schweizergarde stellte hierbei die Ehrenwache, während die britische Nationalhymne sowie die des Vatikanstaats gespielt wurden.