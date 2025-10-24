Kurz nach Papst-Treffen: König Charles empfängt Selenskyj in Windsor

König Charles sorgt für historischen Moment

Im Vatikan hatte Charles III. am Donnerstag für einen historischen Moment gesorgt. Als erster britischer Monarch seit der Reformation betete er im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes anlässlich des katholischen Jubeljahres 2025 öffentlich mit einem Papst. Der Gottesdienst konzentrierte sich Berichten zufolge auf die Bewahrung der Schöpfung. Also auf ein langjähriges Anliegen des Königs, der sich auf vielfache Weise für den Umweltschutz einsetzt. Den Vorsitz führten demnach Papst Leo XIV. und der Erzbischof von York, Stephen Cottrell (67).