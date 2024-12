Kurz vor 70. Geburtstag: Denzel Washington hat sich taufen lassen

«Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich hier»

Am Samstag, 21. Dezember, wurde Washington in der «Kelly Temple Church of God in Christ» im New Yorker Stadtteil Harlem getauft. Dazu trug er ein legeres Outfit aus grauem T–Shirt und schwarzer Jogginghose. Während der Zeremonie, die von der «First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York» live über Facebook gestreamt wurde, sprach er vor der Gemeinde darüber, dass er wenige Tage vor seinem runden 70. Geburtstag am 28. Dezember seinen Glauben angenommen hat.