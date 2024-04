Kurz vor dem Meistertitel: Die Magie des Xabi Alonso

Der Siegertyp bleibt!

Internet–Videos mit Xabi Alonso geniessen inzwischen Kultstatus. Was er sagt, hat Gewicht, wirkt wichtig, witzig oder beides. Was er tut, gelingt ihm immer auch. Xabi Alonso ist nicht der wortreichste Trainer der Bundesliga, er lässt vor allem Taten und Zahlen sprechen: Nach dem 2:0–Sieg gegen West Ham United in der Europa League ist Bayer Leverkusen wettbewerbsübergreifend 42 Mal unbesiegt. Verlieren er und seine Mannschaft überhaupt noch einmal? Auf insgesamt elf Pflichtspiele könnten es Xabi und sein Team in dieser Saison noch bringen. Ob Bundesliga, Europa League oder DFB–Pokal: überall hat Bayer exzellente Titelchancen. Gleichzeitig plagen Weltclubs wie Bayern München, den FC Liverpool, Manchester United oder den FC Barcelona Trainer–Sorgen. Auch ein Wechsel zu seinem früheren Verein Real Madrid war nicht gänzlich ausgeschlossen. Alle wollten ihn, keiner von ihnen bekommt ihn – vorerst. Denn auch in dieser Frage bleibt Xabi, was er immer war: treu. Er will sich als Trainer weiterentwickeln, es den Grossen von Leverkusen aus zeigen. Und kaum einer zweifelt, dass er am Sonntag gegen 19:20 Uhr den nächsten magischen Xabi–Moment folgen lässt.