Kurz vor dem Start: Neue Kandidaten für «Match My Ex»

Dass das Aufeinandertreffen mit dem Ex von vornherein spannungsgeladen ist, zeigen bereits die ersten Aussagen der Beteiligten. «Deine Lust ist grösser als deine Loyalität», schleudert etwa Joanna Lamprianidou ihrem Ex Calvin Steiner beim Einzug in die Villa entgegen, wie Joyn mitteilt. Sabrina Wlk wiederum stellt klar, kein Interesse an einer Reunion zu haben – und findet sich dennoch in einer Situation wieder, in der ausgerechnet ihr Ex über ihr Liebesglück entscheidet.