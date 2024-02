Kurz vor den Oscars: Sandra Hüller mit César ausgezeichnet

Seit einem Jahr lebt die deutsche Schriftstellerin Sandra Voyter (Hüller) zusammen mit ihrem französischen Ehemann Samuel (Swann Arlaud, 42) und ihrem elfjährigen sehbehinderten Sohn Daniel (Milo Machado–Graner) in einem abgelegenen Dorf in den französischen Alpen. An einem sonnigen Tag wird Samuel tot im Schnee am Fusse ihres Chalets gefunden. Die Polizei beginnt zu ermitteln, da sie den Tod von Samuel als verdächtig betrachten und Sandra als Hauptverdächtige ansehen.