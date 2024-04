Kurz vor der Geburt: Hilary Duff ist hochschwanger in L.A. unterwegs

Hilary Duff ist bereit für Geburt

Dem Bauch nach zu urteilen, kann es nicht mehr lange dauern, bis Hilary Duffs Baby zur Welt kommt. Der «Lizzy McGuire»–Star kann die Geburt auch gar nicht mehr erwarten. «Ich antworte nicht mehr auf Texte oder E–Mails, in denen es darum geht, wann das Baby kommt. Glaubt mir... niemand will es mehr als ich!!!!! Babys kommen, wenn sie bereit sind. Ich versuche mein Bestes, geduldig zu sein!», schrieb sie am Wochenende in ihrer Instagram–Story. Die Tage als Schwangere seien mittlerweile «lang und ungemütlich».