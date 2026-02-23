Kurz vor «Let's Dance»-Start: Profi Kathrin Menzinger hat sich verlobt

«Wir haben alle schon gewartet»

Unter dem Posting sammelten sich schnell viele liebe Kommentare aus der «Let's Dance»–Familie. Ekaterina Leonova schrieb: «Jetzt sehe ich endlich die Bilder. So schön. Ich freue mich so sehr für euch. Ganz herzlichen Glückwunsch von mir.» Malika Dzumaev wünschte: «Von Herzen nur das Beste für Euch.» Marta Arndt betonte: «Verlobtsein steht dir hervorragend.» Christina Hänni kommentierte: «Noch einmal von Herzen Glückwunsch ihr zwei Herzen.» Und Renata Lusin meinte: «Wir haben alle schon gewartet. Du siehst so glücklich aus.»