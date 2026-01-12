Kurz vor Prozessauftakt: Weitere Ermittlungen gegen Marius Borg Høiby

Im Dezember gab Mette–Marit erstmals ein Statement ab

Das norwegische Königshaus hat sich zu dem Fall weitgehend bedeckt gehalten. Im Rahmen der TV–Dokumentation «Das Jahr mit der Königsfamilie» des Norwegischen Rundfunks (NRK) äusserte sich die Kronprinzessin im Dezember erstmals ausführlich zu den schweren Vorwürfen gegen ihren Sohn und auch zu der Tatsache, dass sie so lange mit einem Statement wartete. «Wir waren stets der Ansicht, dass diese Angelegenheit vor Gericht geklärt werden muss. Dort gehört sie hin. Und wir wollen uns weder mit dem Fall selbst noch mit privaten Angelegenheiten befassen, bevor er nicht vor Gericht verhandelt wurde.»