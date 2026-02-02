Kurz vor seinem Prozess: Marius Borg Høiby wurde festgenommen

Ab dieser Woche muss sich Marius Borg Høiby (29) wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und weiterer Straftaten vor Gericht verantworten. Wie nun bekannt wurde, ist der Sohn von Kronprinzessin Mette–Marit (52) am Sonntag festgenommen worden.
«Die Polizei von Oslo kann bestätigen, dass Marius Borg Høiby am Sonntagabend von der Polizei festgenommen wurde», heisst es laut «Dagbladet» in einer Mitteilung. «Er wird wegen Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und Verstoss gegen ein Besuchsverbot angeklagt.» Dem Bericht zufolge wurde eine vierwöchige Untersuchungshaft beantragt und der Richter soll in einem schriftlichen Verfahren über die Haft entscheiden.
Prozess mit wachsenden Anklagepunkten
Marius Borg Høiby war erstmals im August 2024 in Oslo festgenommen worden. Laut Ermittlern soll er seine damalige Freundin in ihrer Wohnung unter Alkohol– und Kokaineinfluss körperlich angegriffen und zudem Sachbeschädigungen begangen haben. Inzwischen umfasst die Anklage der Staatsanwaltschaft in Oslo insgesamt 38 Punkte, darunter Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Die Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Oslo soll am 3. Februar beginnen und voraussichtlich bis zum 14. März dauern.
Im Sommer 2024 hatte Høiby eingeräumt, unter Alkohol– und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein. Die Vorwürfe zu den Sexualdelikten bestreitet er jedoch entschieden.
Norwegische Königsfamilie bleibt dem Prozess fern
Um Spekulationen vorzubeugen, legte Mette–Marits Ehemann Kronprinz Haakon (52) in einem Statement klare Eckpunkte für die Zeit des Prozesses fest: Weder er noch Kronprinzessin Mette–Marit planen, während der Verhandlungen im Gerichtssaal anwesend zu sein. Das Königshaus wird das laufende Verfahren während der gesamten Dauer des Prozesses nicht weiter kommentieren. Die offiziellen Pflichten des Königshauses werden normal fortgeführt.
Marius Borg Høiby stammt aus einer Beziehung Mette–Marits vor ihrer Ehe mit Haakon von Norwegen. Im norwegischen Königshaus bekleidet er keine offizielle Rolle.