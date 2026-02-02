Kurz vor seinem Prozess: Marius Borg Høiby wurde festgenommen

Prozess mit wachsenden Anklagepunkten

Marius Borg Høiby war erstmals im August 2024 in Oslo festgenommen worden. Laut Ermittlern soll er seine damalige Freundin in ihrer Wohnung unter Alkohol– und Kokaineinfluss körperlich angegriffen und zudem Sachbeschädigungen begangen haben. Inzwischen umfasst die Anklage der Staatsanwaltschaft in Oslo insgesamt 38 Punkte, darunter Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Die Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Oslo soll am 3. Februar beginnen und voraussichtlich bis zum 14. März dauern.