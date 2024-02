Kurz vor Super-Bowl-Auftritt: Usher kündigt Tour an

Insgesamt 24 Konzerte stehen an

«U ready for me?» [auf Deutsch: «Bist du bereit für mich?»], fragt er seine Fans in einem Instagram–Post. Der Ticketverkauf der Tour soll demnach bereits am Montag (12. Februar) starten. Insgesamt 24 Konzerte stehen im Rahmen der neuen Tour an, dabei sind unter anderem Auftritte in Washington D.C., Boston, Los Angeles und Chicago geplant.