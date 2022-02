Kurz vor TV-Show: Tränen bei Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella bedankt sich bei Unterstützern

Er sei dankbar dafür, «dass es Menschen gibt, die mir vertrauen und so eine grosse Aufgabe in die Hände legen. Dafür, dass auch in Momenten der Verzweiflung und des Misserfolgs ein Teil von mir immer weiter an mich geglaubt hat.» Am Ende richtet er noch eine Botschaft an seine Community: «Glaubt an euch. Glaubt dem Teil in euch, der euch positiv füttert! Egal was andere sagen. [...] Egal wie weit ein Ziel manchmal entfernt scheint oder wie verrückt eine Idee klingt. Haltet fest an was euch wichtig ist. Haltet fest an was ihr liebt.»