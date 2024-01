Kurz vor Weihnachten: Claudia Effenberg hatte eine Not-OP

Hüft–OP als Auslöser für die Lungenembolie?

Die Dirndl–Designerin vermutet, dass eine Operation an der Hüfte, der sie sich 2023 aufgrund eines Haarrisses unterziehen musste, der Auslöser für ihre Lungenembolie gewesen sein könnte. Denn im Anschluss an den Eingriff habe sie sich zu wenig bewegt, wodurch sich eine Thrombose gebildet haben soll. Auch nach dem letztjährigen Dschungelcamp litt Effenberg unter gesundheitlichen Problemen. Im Camp war sie an einem Virus erkrankt. Noch Monate nach dem Ende der RTL–Sendung litt sie daher in der Folge an einer Hauterkrankung.