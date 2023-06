Kurz vor Wimbledon: Prinzessin Kate spielt Tennis mit Roger Federer

Federer lobte den Aufschlag der Prinzessin

Die britische Prinzessin ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club. Dieser ist der offizielle Gastgeber des berühmten Turniers, das am 3. Juli beginnt. Im Vorfeld machte Kate zusammen mit Roger Federer auf die Arbeit der Ballkinder aufmerksam. Auf der Instagram-Seite des Thronfolgerpaares wurde am 25. Juni ein kurzes Video von dem Treffen veröffentlicht. Dazu hiess es: «Das Können und das Engagement der Balljungs und -mädchen helfen, die Meisterschaften so besonders zu machen.»