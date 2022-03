Kurztrip in der Heimat: Diese drei Kleinstädte sind eine Reise wert

Wer in Bamberg ist, sollte zumindest einen der sieben Hügel erklimmen. Auf dem Domberg befindet sich, wie der Name schon vermuten lässt, der Bamberger Dom. Wer den ganzen Tag auf den Beinen ist, kann sich in der Sonne ein leckeres Bier gönnen. In Bamberg haben Freunde des alkoholhaltigen Getränks genug Auswahl - die Stadt ist die heimliche Bierhauptstadt Deutschlands. 13 Brauereien hat allein der Stadtbereich zu bieten. Hier gibt es vom Rauchbier, fränkischen Kellerbier bis hin zu Bockbier alles. In den traditionellen Brauereigaststätten können Urlauber in die Welt des Bieres eintauchen und die fränkischen kulinarischen Leckereien probieren.