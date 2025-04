Kurztrip ins All: Katy Perry ist wieder sicher gelandet

Rund zehn bis elf Minuten – so lange dauerte das Weltraumabenteuer von Popstar Katy Perry (40). Die Sängerin war am 14. April Teil einer ausschliesslich weiblichen Crew an Bord der «New Shepard»–Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Nach kurzem Flug und sicherer Landung der Kapsel mit den Besatzungsmitgliedern wurden die sechs Frauen mit den Worten «Glückwunsch und willkommen zurück auf der Erde» begrüsst.