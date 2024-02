Kurztrip zum Valentinstag? Das sind Deutschlands romantischste Städte

An der romantischsten Strasse Deutschlands

29 Orte zwischen Würzburg und Füssen liegen an der Romantischen Strasse und locken zahlreiche Besucherinnen und Besucher etwa mit künstlerischen, kulturellen und kulinarischen Angeboten an. Es lohnt sich unter anderem insbesondere ein Ausflug in das mittelfränkische Dinkelsbühl, das an der bekannten Ferienstrasse gelegen ist. In der mittelalterlichen Altstadt werden Verliebte nicht nur von einem bezaubernden Marktplatz und Fachwerkhäusern empfangen, es gibt auch zahlreiche Restaurants und Cafés sowie moderne Übernachtungsangebote.