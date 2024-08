Kurzurlaub? Warum sich Kitzbühel besonders im Herbst lohnt

An geführten Wandertouren gratis teilnehmen

Wer sich nicht allein auf die teils anspruchsvollen Touren traut oder generell lieber in Gruppen wandert, kann an kostenlosen geführten Wanderungen teilnehmen. Hierzu müssen Touristen in Besitz der Kitzbüheler Gästecard sein, die vor Ort vom Vermieter ausgehändigt wird. Einzig wenn man als Gruppe an den Wanderungen teilnehmen möchte, sind Urlauber auf der Kitzbühel–Tourismus–Homepage dazu angehalten, sich vorab mit den Wanderführerinnen abzusprechen.