Kurzurlaub zu Ostern geplant? Das könnten die richtigen Ziele sein

Frühling am Mittelmeer: Angenehme Temperaturen und blühende Landschaften

Der Mittelmeerraum gehört auch in diesem Jahr zu den attraktivsten Regionen für einen Oster–Kurztrip. Besonders reizvoll ist die Kombination aus mildem Klima, deutlich geringerer Auslastung als im Sommer und einer Natur, die im Frühling in voller Blüte steht. Während die Temperaturen meist zwischen 18 und 24 Grad liegen, bieten viele Destinationen bereits ausreichend Sonne für erste Stunden im Freien – sei es beim Wandern, Sightseeing oder entspannten Cafébesuchen.