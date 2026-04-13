Kuschel-Perry und Gähn-Bieber: Tops und Flops zum Coachella-Auftakt

Eine weitere musikalische Überraschung steuerte Jennifer Lopez (56) bei. Beim zweiten Festivaltag in Indio tauchte die 56–Jährige als Spezialgast beim Set des französischen DJ–Veteranen David Guetta (58) auf und lieferte ihren ersten Auftritt überhaupt bei dem legendären Festival. Lopez nutzte den Auftritt für die Live–Performance ihres neuen Songs «Save Me Tonight», den sie gemeinsam mit Guetta produziert hat und der erst vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Auf der Bühne zeigte sie sich in einem hautengen Bodysuit, dessen tiefer Ausschnitt die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog.