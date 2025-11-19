Kuss für Prinz Harry: Meghan teilt Trailer zu erstem Weihnachtsspecial

Private Szene mit Prinz Harry

«Es geht darum, Zeit für die die Leute zu finden, die wir lieben», erklärt die ehemalige Schauspielerin zudem – und stellt das auch gleich unter Beweis. In der Szene küsst sie ihren Ehemann Prinz Harry (41) in der Küche auf den Mund, während er eine Schüssel in der Hand hält. Auch gehe es an Weihnachten darum, «Traditionen zu pflegen» oder auch neue zu schaffen, erklärt die zweifache Mutter anschliessend weiter.