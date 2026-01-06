Küsschen von Danny Ramirez: Jessica Alba zeigt süssen Moment

Für Jessica Alba (44) startet das neue Jahr offensichtlich mit jeder Menge Liebe. Die Schauspielerin veröffentlichte einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Tage – darunter auch innige Zeit mit ihrem Freund Danny Ramirez (33).
Vorfreude auf 2026
«Ich lasse es ruhig angehen am ersten Montag des neuen Jahres», schrieb die Schauspielerin zu einer rund 20 Bilder und Videos umfassenden Instagram–Galerie. In einem Clip sitzt sie mit dem Star aus «Captain America: Brave New World» in einem asiatischen Restaurant. Die beiden teilen sich einen Teller Sashimi und lachen. Dabei küsst er sie auch zärtlich auf die Wange.
Sie sei «dankbar für eine traumhafte letzte Woche des Jahres 2025, gefüllt mit einigen meiner Lieblingsdinge», liess Alba noch zu den Aufnahmen wissen, die sie unter anderem in einem Leopardenmuster–Bikini am Strand und im One&Only Palmilla Los Cabos Resort in Mexiko zeigen. «Unvergessliche Erinnerungen – mein Herz ist voller Freude und meine Seele offen und bereit für 2026.»
Und wie es aussieht, wird die Romanze mit Danny Ramirez auch in diesem Jahr dazugehören. Die ersten Liebesgerüchte tauchten auf, als die beiden im Juli gemeinsam von Cancún zurück nach Los Angeles flogen und dabei fotografiert wurden. Später wurden sie bei verschiedenen Anlässen gesichtet, etwa bei einem Abendessen. Im Oktober gewährte Jessica Alba einen kleinen Einblick in ihren Urlaub in Australien – auf einem der Bilder war sie Händchen haltend mit Ramirez zu sehen. Am 8. November besuchten beide die Baby2Baby–Gala, wo sie Arm in Arm für die Fotografen in die Kamera strahlten.
Sie hat eine lange Ehe hinter sich
Jessica Alba, die durch die Serie «Dark Angel» sowie den Film «Fantastic Four» bekannt wurde, ist auch als Unternehmerin erfolgreich. Die Mitbegründerin von The Honest Company hat mit dem Filmproduzenten Cash Warren (46) drei Kinder, die Töchter Honor (17) und Haven (14) sowie Sohn Hayes (8). Das Ex–Paar reichte im Februar 2025 nach 16 Jahren Ehe die Scheidung ein.