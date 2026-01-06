Küsschen von Danny Ramirez: Jessica Alba zeigt süssen Moment

Und wie es aussieht, wird die Romanze mit Danny Ramirez auch in diesem Jahr dazugehören. Die ersten Liebesgerüchte tauchten auf, als die beiden im Juli gemeinsam von Cancún zurück nach Los Angeles flogen und dabei fotografiert wurden. Später wurden sie bei verschiedenen Anlässen gesichtet, etwa bei einem Abendessen. Im Oktober gewährte Jessica Alba einen kleinen Einblick in ihren Urlaub in Australien – auf einem der Bilder war sie Händchen haltend mit Ramirez zu sehen. Am 8. November besuchten beide die Baby2Baby–Gala, wo sie Arm in Arm für die Fotografen in die Kamera strahlten.