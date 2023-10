Kylie Jenner: Gastauftritt in Halloween-Folge der «Simpsons»

Reality–TV–Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) durfte sich über einen Gastauftritt in der diesjährigen «Treehouse of Horror»–Folge von «Die Simpsons» freuen. «Variety» hat einen ersten Clip zu der Special–Episode der 35. Staffel veröffentlicht. In «Treehouse of Horror XXXIV» wird Bart in ein NFT verwandelt – und Marge reist durch die Blockchain, um ihren Sohn zu retten.