Kylie Jenner gedenkt ihres verstorbenen Hairstylisten

«Mehr als nur ein Freund»

«Jesus war mehr als nur ein Freund – er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle für Lachen, Gemütlichkeit, Liebe und unerschütterlichen Support», schreibt die 27–Jährige am Dienstag zu einer Reihe von gemeinsamen Fotos und Videos mit Guerrero. «Ich weiss nicht, wie ich das letzte Jahrzehnt ohne ihn an meiner Seite überstanden hätte. Er hatte die Fähigkeit, selbst die schwersten Tage leichter wirken zu lassen.»