Kylie Jenner löscht Instagram-Beitrag zu Israel wieder

Reality–TV–Darstellerin und Unternehmerin Kylie Jenner (26) hat auf ihrem Instagram–Account mit rund 399 Millionen Follower einen Instagram–Beitrag binnen einer Stunde wieder gelöscht. Das berichtet unter anderem «Page Six», die Klatschseite der «New York Post». In einer Instagram Story hatte Jenner am Samstag nach dem Hamas–Angriff auf Israel einen Beitrag des Accounts «StandWithUs» geteilt. «Jetzt und für immer stehen wir an der Seite des israelischen Volkes», heisst es dort in einer Grafik, der ein Foto der israelischen Flagge als Hintergrund dient.