Kylie Jenner muntert Timothée Chalamet bei den BAFTAs auf

Robert Aramayo sticht Timothée Chalamet aus

Auf dem roten Teppich mussten Fans und Fotografen zunächst jedoch auf einen Pärchenauftritt verzichten – die Beauty–Unternehmerin ging direkt in die Location hinein, um ihren Platz im Publikum einzunehmen. Chalamet posierte alleine vor den Kameras. Der «Marty Supreme»–Schauspieler wurde nach seinen vorherigen Triumphen bei den Critics Choice Awards und den Golden Globes im vergangenen Monat als Favorit für den BAFTA, quasi den britischen Oscar, als bester Schauspieler gehandelt. Seine Siegesserie endete jedoch, als der Name des aufstrebenden Robert Aramayo (33) aufgerufen wurde. Für seine Rolle im Drama «I Swear» gelang dem Briten ein überraschender Sieg. Er stach sowohl Chalamet als auch Leonardo DiCaprio (51) aus – eine Schlappe für die US–Stars kurz vor den wichtigen Oscars in L.A.