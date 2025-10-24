Kylie Jenner: Runway-Debüt bei Avril Lavigne inspiriert sie noch heute

Ein schwarzes Mini–Kleid, pinke Haarspitzen und null Nervosität – so startete Kylie Jenner eine ihrer prägendsten Phasen. In einem «Life in Looks»–Interview mit «Vogue» schwelgt die 28–Jährige beim Anblick ihres eigenen Laufsteg–Debüts in Erinnerungen.
«Meine erste Runway–Show. Es war für Avril Lavignes Modelinie damals», erinnert sich die Gründerin von Kylie Cosmetics an die Show im September 2011. Die kanadische Sängerin hatte mit «Abbey Dawn» eine eigene Kleiderkollektion auf den Markt gebracht – und die damals etwa 14–jährige Jenner durfte über den Laufsteg laufen. «Das fühlt sich an wie ein ganzes Leben her, aber ich liebe es bis heute», so Jenner.
Erste Schritte ohne Lampenfieber
Trotz des grossen Moments spürte die Beauty–Unternehmerin keinerlei Anspannung. «Ich erinnere mich, dass ich überhaupt nicht nervös war, ich war so selbstbewusst», erzählte sie der Zeitschrift. Auf besagtem Foto steht sie am Ende des Laufstegs, eine Hand auf jeder Hüfte, in einem schwarzen Minikleid. Das Oberteil bestand aus anliegender Spitze, die an der Taille in Tüll überging. Ihre Nägel waren kurz und schwarz lackiert, das Make–up mit schwarzem Smokey–Eyeliner betont düster gehalten.
Ein Detail stach besonders hervor: «Ich liebte meine pinken Spitzen», schwärmte Jenner über ihre bunten Haarenden. «Da hat wahrscheinlich meine Liebe für farbige Haare begonnen. Denn es war keine echte Haarfarbe», verriet sie. Stattdessen hätten die Stylisten ihre Haare mit einer Art Kreide gefärbt. «Ich war besessen davon.»
Auch ihre Familie war bei dem Auftritt vor Ort und unterstützte Jenner lauthals: «Und dann feuert meine Familie mich an. Das ist sozusagen der Beginn von King Kylie», erklärte sie die Bedeutung dieses Auftritts. Die «King Kylie»–Ära wurde zum Markenzeichen der jungen Unternehmerin während ihrer Teenagerjahre.
Charakteristisch waren knallige und bunte Perücken kombiniert mit ebenso kräftigem Make–up. «Ich habe meine Haarfarbe einmal pro Woche gewechselt und meine Haare abgeschnitten und dann eine Perücke aufgesetzt oder Extensions eingesetzt», erinnerte sich Jenner bereits früher in diesem Jahr im Gespräch mit «Harper's Bazaar».
Revival zum runden Jubiläum
Die «King Kylie»–Ära hat Jenner, ganz die Unternehmerin, nun auch in eine Geschäftsidee verwandelt: Zum zehnjährigen Bestehen ihrer Firma Kylie Cosmetics präsentierte sie eine Limited–Edition–Beautylinie unter demselben Namen. Bei der Party zum Launch trat sie in genau dem knalligen Style auf, der für diese Phase in ihrem Leben steht: mit pinker Perücke und einem pinken Latexkleid mit tiefem Ausschnitt.