Kylie Jenner spricht über ihr «Geisterhaus»: Bei diesen Stars spukt es

Komische Geräusche mitten in der Nacht, plötzlich herunterfallende Gegenstände, flackernde Lichter – solche Phänomene in den eigenen vier Wänden können das Gefühl auslösen, dass es spukt. Auch viele Stars glauben daran, dass bei ihnen zu Hause Geister unterwegs sind.
Kylie Jenner (28) hat kürzlich in einem Teaser zu einer neuen Folge der Reality–Show der Kardashians erzählt, dass es in ihrem Haus nicht mit rechten Dingen zugeht, wie die «Daily Mail» berichtet.
Spuk–Bericht von Kylie Jenner
«In meinem Haus spukt es, seitdem ich dort eingezogen bin», sagte Jenner in dem Clip. Ihre Mutter Kris Jenner (70) wirkte schockiert von den Schilderungen, während sich Khloé Kardashian über ihre Schwester Kylie Jenner lustig machte, indem sie gruselige Geistergeräusche imitierte.
Jenner wird bald aus ihrem derzeitigen Haus in Hidden Hills ausziehen und in ein anderes Anwesen übersiedeln, das nach ihren Vorstellungen gebaut wurde. Vor fünf Jahren hatte sie das Grundstück für 15 Millionen Dollar erworben. Ob der vermeintliche Geist einen Faktor für den Umzug darstellt, ist nicht bekannt.
Kylie Jenner ist bei weitem nicht alleine
Kylie Jenner steht mit ihrer Überzeugung, dass es in ihrem Haus spukt, nicht alleine da. Auch Jennifer Aniston (51) berichtete davon, dass sie in ihrer ersten Bleibe in Los Angeles paranormale Erlebnisse hatte. Die «Friends»–Darstellerin erzählte, dass sich in ihrem Zuhause verschiedene Geräte wie die Spülmaschine oder die Kaffeemaschine von selbst anschalteten, ohne dass jemand sie bediente.
In der Late–Night–Show von James Corden (47) sprach Aniston davon, dass sie eine Art «Geisteraustreiber» kommen liess, der durch das Haus ging und den Geist vertreiben sollte. Während seiner Anwesenheit ging auf mysteriöse Weise ein Teller zu Bruch. Aniston zog schliesslich aus.
Auch Courtney Cox schildert Geisterhaus–Erlebnisse
Auch Anistons «Friends»–Kollegin Courteney Cox (61) berichtete 2022 in einem Interview mit Talkmaster Jimmy Kimmel (58), dass ihr früheres Haus in Laurel Canyon von einem Geist heimgesucht wurde. Die Sängerin Carole King (83), die das Haus zuvor besessen hatte, warnte sie, dass eine Geister–Seele dort sei.
Freunde von Cox, die zu Besuch im Haus waren, sagten, sie hätten eine Frau gesehen, die auf der Bettkante sass. Schliesslich war Cox vom Spuk überzeugt, als ein Lieferfahrer von UPS an der Tür stand und sie fragte, ob sie weiss, dass es im Haus spukt, weil «jemand hinter ihnen steht». Kurz darauf verkaufte Cox das Haus wieder.
«Madam Blu» suchte Matthew McConaughey heim
Während der Pressetour für «Der Womanizer – Die Nacht der Ex–Freundinnen» gab Matthew McConaughey (56) an, sich mit dem Film, in dem Geister eine Rolle spielen, gut identifizieren zu können – schliesslich habe es auch in seinem eigenen Zuhause gespukt. Der Oscar–Preisträger sprach darüber, dass er mit einem Geist namens «Madam Blu» zusammengelebt habe. «Ich war auch nicht high, sie war wirklich da», sagte er.
Er beschloss, sie direkt zu konfrontieren. Er habe die Tür geöffnet und klargestellt: «Du kannst dich hier bewegen, wie du willst, aber ich gehe nirgendwohin.» Wochenlang hätten Besucher unabhängig voneinander behauptet, im Flur sei noch jemand. Nach zahlreichen Begegnungen habe McConaughey schliesslich das Gefühl gehabt, der Geist sei verschwunden oder lässt zumindest seine Gäste in Ruhe.
Bei Miley Cyrus spukte es in London
Miley Cyrus berichtete, dass sie während einer Europatour eine Wohnung in London gemietet habe, die sich schnell als äusserst unheimlich entpuppte, wie «Elle» berichtete. Immer wieder habe sie dort das Gefühl gehabt, nicht alleine zu sein. Besonders eindrücklich schilderte sie, dass sie eines Tages einen kleinen Jungen auf dem Waschbecken sitzen sah.
«Es war wirklich alles extrem beängstigend», sagte Cyrus. Ein weiteres verstörendes Erlebnis betraf ihre Schwester: Während diese unter der Dusche stand, stellte sich das Wasser plötzlich von selbst auf heiss. Für Cyrus war das alles schliesslich zu viel – sie zog in ein Hotel um.
Hoffentlich wurden die Promis seit ihren unheimlichen Erfahrungen nicht mehr von Geister–Erscheinungen oder unerklärlichen Phänomenen heimgesucht. Und nach all diesen Geschichten kann man sich wohl glücklich schätzen, wenn man nachts ruhig schlafen kann.