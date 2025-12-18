Kylie Jenner spricht über ihr «Geisterhaus»: Bei diesen Stars spukt es

«Madam Blu» suchte Matthew McConaughey heim

Während der Pressetour für «Der Womanizer – Die Nacht der Ex–Freundinnen» gab Matthew McConaughey (56) an, sich mit dem Film, in dem Geister eine Rolle spielen, gut identifizieren zu können – schliesslich habe es auch in seinem eigenen Zuhause gespukt. Der Oscar–Preisträger sprach darüber, dass er mit einem Geist namens «Madam Blu» zusammengelebt habe. «Ich war auch nicht high, sie war wirklich da», sagte er.