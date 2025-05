Kylie Jenner und Timothée Chalamet erstmals auf rotem Teppich als Paar

Das erwartete Pärchen–Debüt bei der Met Gala schwänzte Chalamet

Bei der kurz zuvor statt gefundenen Met Gala in New York schritt die Unternehmerin noch mit einer anderen Begleitung die legendäre Treppe des Metropolitan Museum of Art hinauf. Die jüngere Schwester von Kim Kardashian (44) posierte mit Maximilian Davis, dem Kreativdirektor von Salvatore Ferragamo, für die Fotografen statt mit ihrem Freund. Der «Wonka»–Schauspieler zeigte sich erst auf der After–Show–Party an ihrer Seite. Wichtiger als die alljährliche, als «Mode–Oscar» bekannte, Veranstaltung war ihm ein Basketballspiel der New York Knicks.