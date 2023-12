Kylie Jenner unterstützt Timothée Chalamet bei «Wonka»-Premiere

Bei einer weiteren «Wonka»–Premiere in Los Angeles am Sonntag (10. Dezember) hat Hauptdarsteller Timothée Chalamet (27) süsse Unterstützung bekommen. Freundin Kylie Jenner (26) schlich sich nach dem Vorspann des Films still und heimlich ins Kino des Regency Village Theatres. Der Instagram–Star hatte auch Mutter Kris Jenner (68) im Gepäck, wie ein Insider dem «People»–Magazin verraten hat.