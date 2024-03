Kylie Jenners neuer Look: Sie wird modisch erwachsen

So erschien sie beispielsweise in Paris in einem glamourösen Look von Valentino. Selbstbewusst präsentierte sie sich in einem klassischen schwarzen Kleid mit bodenlangem Saum, das ihre Taille perfekt betonte. Eine XXL–Federstola sorgte für den nötigen Eyecatcher–Effekt, mit dem die Unternehmerin und Influencerin gerne spielt. Dazu trug sie goldene Ohrringe und eine dunkle Sonnenbrille. Begleitet wurde sie bei diesem Event von ihrer Tochter Stormi im Partnerlook, die sich ebenso modebewusst präsentiert wie ihre junge Mutter.