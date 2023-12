Kylie Minogue kämpft 18 Jahre nach der Krebsdiagnose mit Trauma

Bei Minogue war 2005 Brustkrebs diagnostiziert worden. Die Erinnerungen an diese Zeit seien immer noch präsent, so die Sängerin. «Man muss weiter, man muss mit den Dingen weitermachen, aber...», beginnt sie in dem Interview, kann den Satz aber nicht zu Ende bringen. Auf die Frage, ob es Angst wäre, die sie nun so emotional machen würde, antwortet Kylie: «Es ist ein Trauma. Und jedes Trauma sitzt in dir.»