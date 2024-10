Kylie Minogue kommt 2025 auch nach Deutschland

Vollgepacktes Tour–Jahr

Am 16. Juni 2025 geht es für Minogue in die Uber Arena nach Berlin und am 7. Juli in den PSD Bank Dome nach Düsseldorf. Der Presale einen Tag vor offiziellem Vorverkaufsstart startet laut Ticketmaster am Donnerstag, den 17. Oktober, um 10 Uhr. Zuvor hatte Minogue ihre erste Nordamerika–Tournee seit 13 Jahren angekündigt. Auch Termine in Grossbritannien, Asien und Australien gibt es bereits für die «Tension Tour». In Australien ist die Sängerin im Februar und Anfang März und feiert damit ihren Tour–Auftakt in ihrer Heimat. In Asien ist sie im März, in Nordamerika vorwiegend im April und in UK im Mai und Anfang Juni.