Kylie Minogue kündigt erste Nordamerika-Tournee seit 13 Jahren an

Von Toronto bis Los Angeles

Wie unter anderem in ihren Instagram–Storys zu sehen ist, beginnt die «Tension Tour» am 29. März 2025 in der Scotiabank Arena in Toronto, Kanada. Der nächste Halt ist im kanadischen Montreal geplant, bevor sie sich auf den Weg in die Allstate Arena in Chicago im US–Bundesstaat Illinois macht. Eine grosse Show ist ausserdem im legendären Madison Square Garden in New York City geplant.