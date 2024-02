Kylie Minogue schnappt sich Mega-Deal in Las Vegas

Erste Las–Vegas–Residency auf Lebenszeit

Aus Insiderkreisen will das Blatt erfahren haben, dass es sich dabei um eine bisher einzigartige «Residency for Life» handelt, einen Vertrag, der die Künstlerin auf Lebenszeit an die Konzert–Venue bindet, ihr dabei jedoch grösstmögliche Freiheiten zusichert. Die nicht genannte Quelle sagte dazu: «Michael liebt Kylie absolut und möchte sie nicht verlieren. Es ist die erste ‹Residency for Life›, bei der man nach eigenem Zeitplan kommt und geht». Üblicherweise nehmen die grossen Veranstalter in Las Vegas Künstler nur für einen begrenzten Zeitraum für die sogenannten «Residencies» unter Vertrag. «Aber wenn es um Kylie geht», so der Insider, «weiss Michael, dass er an etwas Goldenem dran ist und er hat das Angebot auf den Tisch gelegt, damit Kylie darüber nachdenkt.»