Kylie Minogue und Jason Donovan: Wiedervereint für «Neighbours»-Finale

Kylie Minogue zurück im Serienoutfit mit Locken und Overall

«Neighbours» endet nach unglaublichen 37 Jahren. Für das Serienfinale schlüpft Kylie Minogue noch einmal in einen Overall, wie sie ihn als Automechanikerin Charlene oft trug. Auch ihre Haare trägt sie wieder gelockt wie in den 80ern.