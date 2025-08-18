Labubu Dolls: Das süsseste oder hässlichste Mode-Accessoire 2025?

Warum sind Labubu Dolls so beliebt?

Der Mix aus hässlich und süss passt perfekt in den aktuellen von Gen Z und Gen Alpha geliebten ugly–cute–Trend. Labubus sind zugleich Sammlerstück und Statement. Verkauft werden sie meistens als Blind Box: Wer eine kauft, weiss nicht, welche Figur man bekommen wird, was den Jagdtrieb nach der fehlenden Figur in der Sammlung noch verstärkt. Seltene Exemplare erzielen auf Resale–Plattformen wie eBay oder StockX Preise von mehreren Hundert bis Tausend Euro. Ein XXL–Labubu wechselte laut "People" jüngst sogar für über 170.000 Dollar den Besitzer.