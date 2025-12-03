Lachssteak mit ofengeröstetem Rosenkohl

Manchmal sind es die einfachen Kombinationen, die am meisten begeistern. In diesem Gericht trifft zarter Lachs auf karamellisierten Rosenkohl. Perfekt ausbalanciert zwischen knackig, saftig und frisch, bringt es Farbe auf den Teller und Stimmung an den Esstisch.
Zutaten (4 Personen)
4 Lachssteaks à 180 g
600 g Rosenkohl
3 EL Olivenöl
2 EL Butter
2 Knoblauchzehen
1 Bio–Zitrone
1 Bund frische Petersilie
2 Zweige frischer Thymian
1 TL Honig
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Backblech, Pfanne, Schneidebrett, scharfes Messer, Zestenreibe, Pfannenwender
Zubereitung (45 Minuten)
1. Den Backofen auf 200°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Den Rosenkohl putzen, die äusseren welken Blätter entfernen und die Röschen halbieren. Auf einem Backblech verteilen, mit zwei Esslöffeln Olivenöl beträufeln und mit Salz sowie Pfeffer würzen.
2. Den Rosenkohl im vorgeheizten Ofen etwa 20–25 Minuten rösten, bis die Schnittflächen goldbraun karamellisiert sind und die Ränder leicht knusprig werden. Nach der Hälfte der Garzeit wenden.
3. Währenddessen Petersilie und Thymianblättchen fein hacken und mit etwas Zitronenabrieb vermischen. Die Lachssteaks mit Salz und Pfeffer würzen und die Kräutermischung grosszügig auf die Oberseite drücken.
4. In einer Pfanne das restliche Olivenöl mit einem Esslöffel Butter erhitzen. Die Lachssteaks mit der Hautseite nach unten einlegen und bei mittlerer Hitze etwa vier Minuten braten, bis die Haut knusprig ist. Die Steaks vorsichtig wenden und weitere drei Minuten garen, sodass die Kräuterkruste leicht angeröstet wird.
5. Den fein gehackten Knoblauch mit der restlichen Butter kurz anschwitzen und mit Honig sowie Zitronensaft ablöschen. Den gerösteten Rosenkohl darin schwenken und mit Salz abschmecken.
Anrichtetipps
Den karamellisierten Rosenkohl auf vorgewärmten Tellern verteilen und die Lachssteaks mit der Kräuterkruste nach oben darauf platzieren. Das Gericht mit Zitronenscheiben dekorieren.
Getränkeempfehlung
Ein trockener Chablis mit seiner mineralischen Note ergänzt den Lachs hervorragend.
Als alkoholfreie Alternative erfrischt eine Gurken–Zitronen–Limonade mit Minze.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version den Lachs durch eine vegane Lachs–Alternative ersetzen.
Mit Rosmarin und Zitronenthymian entsteht ein mediterraner Geschmack.