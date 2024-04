Lady Gabriella Windsor ist zurück in den Kensington Palast gezogen

Am 12. März wurde er in der königlichen Kapelle von St.–James–Kapelle in London beigesetzt. Unter den 140 Trauergästen sollen auch der britische Thronfolger Prinz William (41), der Herzog von Kent (88) und Prinzessin Alexandra (87) gewesen sein. «Tom war ein aussergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte», würdigte Lady Gabriela Windsor ihren Ehemann in einem Statement, das der Palast veröffentlichte.