Lady Gabriella Windsors Ehemann Thomas Kingston wurde beerdigt

Thomas Kingston (1978 – 2024) ist am 25. Februar in Alter von nur 45 Jahren verstorben. Nun wurde die Trauerfeier für den Ehemann von Lady Gabriella (42) in der Chapel Royal im St James's Palace in London abgehalten. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, wurde sein Leichnam in einer Prozession vom Kensington Palast, dem Wohnsitz seiner Witwe, zum St. James's Palace gebracht, wo eine Beisetzung im engsten Kreis folgte.