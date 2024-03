Lady Gaga bekommt neue Wachsfigur in Berlin

Monsterklaue und «House of Gucci»–Kleid

Wie ihr Vorbild ist die Statue 1,55 Meter klein. Sie trägt eine Nachbildung des roten Kleides, das Lady Gaga bei der Italien–Premiere ihres Filmes «House of Gucci» (2021) trug. Die rechte Hand hat die Wachs–Gaga zu einem ihrer Markenzeichen erhoben: der Monsterklaue. Die Kralle ist ein Erkennungszeichen unter ihren Fans, die Lady Gaga Little Monster nennt. Sie selbst ist Mama Monster. Die Klaue hat Stefani Germanotta, so ihr wirklicher Name, auch auf ihren Rücken tätowieren lassen.