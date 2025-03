Lady Gaga: Ein eigenes Baby ist ihre grösste Vision

Die Hochzeitspläne von Lady Gaga bleiben unter Verschluss

Über eine geplante Hochzeit mit ihrem Partner Michael Polansky, den sie 2019 kennengelernt und mit dem sie sich 2024 verlobt hat, möchte Lady Gaga aber nicht sprechen. Dies sei so ziemlich das Einzige, das sie für sich behalten wolle. Sie deutet aber an, wie sehr sie sich schon darauf freut: «Ich glaube, das wird der schönste Tag in meinem ganzen Leben sein.» Was sie darüber sagen könne, sei, «dass es ein echter Traum sein wird».