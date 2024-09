Lady Gaga ein Mann? Darum dementierte sie nie die Gerüchte

2011 sagte Lady Gaga (38) in einem Interview mit der CBS–Sendung «60 Minutes»: «Warum zur Hölle sollte ich meine Zeit verschwenden und eine Pressemitteilung herausgeben, ob ich einen Penis habe oder nicht? Meine Fans juckt das nicht und mich auch nicht.» Damals wurde sie auf Gerüchte rund um ihr Geschlecht angesprochen. Über zehn Jahre später nimmt die Sängerin in einem neuen Interview im Rahmen der Netflix–Serie «What's next? Die Zukunft mit Bill Gates» Stellung zu ihrer Aussage von damals und erklärt, warum sie das Gerücht nie dementiert habe.