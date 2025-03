Lady Gaga kommt für zwei Konzerte nach Deutschland

Zwei Konzerte in Deutschland

«Nach meinen Shows in Singapur hatte ich eigentlich nicht vor, dieses Jahr auf Tournee zu gehen, aber die unglaubliche Resonanz auf das neue Album hat mich inspiriert, weiterzumachen», schreibt Lady Gaga. Start der Tour ist im Juli in Las Vegas. Ab Oktober geht es dann nach Europa mit unter anderem Stopps in London, Stockholm und Barcelona. Zweimal tritt sie in Deutschland auf: Am 4. und 5. November 2025 steht sie in der Berliner Uber Arena auf der Bühne. Der Vorverkauf beginnt am 3. April um 12 Uhr.