Lady Gaga kündigt Fortsetzung für «Telephone» an

«Telephone»–Fortsetzung auf dem neuen Album?

Ob die Fortsetzung möglicherweise bereits auf Lady Gagas kommendem Album «Mayhem» zu hören sein könnte, liess die Sängerin offen. Ihr achtes Studioalbum erscheint am 7. März. Bisher hat die Sängerin die Singles «Disease», «Abracadabra» sowie «Die with a Smile» mit Bruno Mars veröffentlicht. Weitere Tracks tragen die Titel «Perfect Celebrity», «Garden of Eden» oder «The Beast», zudem kündigte die Sängerin zwei Bonustracks namens «Kill For Love» und «Can't Stop the High» an. «Mayhem» ist Lady Gagas erstes Studioalbum seit «Chromatica» im April 2020. Mit dem Album kehrt Gaga zu ihren «Pop–Wurzeln» zurück.