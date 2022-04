Lady Gaga liefert Song für «Top Gun: Maverick»-Soundtrack

Lady Gaga (36) steuert den Song «Hold My Hand» zum Film «Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise (59) bei. Die Sängerin hat in einem Instagram-Post nun ihre Fans über die Hintergründe des Liedes aufgeklärt: «Dieser Song ist ein Liebesbrief an die Welt während und nach einer sehr schweren Zeit. Ich wollte schon so lange, dass ihr ihn hört. Und ich bin so aufgeregt, ihn euch am 3. Mai zu zeigen.»